В Томске прошла презентация календаря «Легенды Томска» агентства «Беляев и Ким»

24 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В кофейне Starbooks прошла традиционная презентация томских календарей от коммуникационного агентства «Беляев и Ким». В этот раз они посвящены томским легендам.

Иллюстрации для календаря выполнил томский художник Илья Маломощенко, известный в первую очередь, своими «сибирскими» граффити-работами. Тексты написал журналист и краевед Сергей Мальцев, также в составлении списка легенд для календаря приняла участие томский экскурсовод Елена Ерофеева.

На презентации Дмитрий Беляев, автор идеи проекта, отметил, что календари, рассказывающие о Томске, попадают в самые разные уголки России. Агентство ежегодно готовит коллекционные календари для компании «Полимер-Компаунд» на протяжении уже 10 лет. Каждый из них посвящен отдельной «томской» теме. В свободной продаже календарей нет.

Обложка календаря

Дмитрий Беляев, коммуникационное агентство «Беляев и Ким»

Одна из страниц рассказывает историю, связанную с дядей Колей — Николаем Путинцевым, сотрудником томского ГИБДД

Музыкальное сопровождение вечера за клавишными обеспечивал известный томский дизайнер Евгений Беляев

Депутат ЗД ТО Галина Немцева

На презентации

На презентации. Справа — томский экскурсовод Дарья Павлова

Журналист Елена Тайлашева, депутат ЗД ТО Галина Немцева, главный редактор ТО Елена Фаткулина, коммерческий директор Макушин Медиа Игорь Фаткулин

Журналист Виктория Мучник (ТВ2), краевед Сергей Мальцев

Томский экскурсовод Елена Ерофеева

Виктория Вишнякова («Беляев и Ким»), Маджид Ахмади

Татьяна Сокольникова, предприниматель

Журналист Елена Тайлашева

Фото: Серафима Кузина

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