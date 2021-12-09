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В Томской области задержали афериста, который обокрал пенсионеров и подарил одной из своих жертв открытку

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В Колпашевском районе задержан томич, укравший у двоих пенсионеров более 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Заявления о преступлении поступили в дежурную часть 22 декабря. Потерпевшие рассказали, что к ним домой пришёл незнакомец и предложил приобрести подарки к Новому году. Молодой человек настойчиво предлагал купить различную мелкую бытовую технику, кухонные приборы, постельное бельё и детские игрушки. Доверившись злоумышленнику пенсионеры пускали его в дом, где он раскладывал товары. После ухода продавца пожилые люди обнаруживали пропажу денежных средств.

Аферистом оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний томич. По предварительным данным, мужчина отвлекал внимание своих жертв и похищал деньги из верхней одежды и сумок пенсионеров. Общая сумма украденного составила более 150 тыс. рублей.

«При этом в одном из случаев хищения денежных средств, злоумышленник, перед уходом, подарил пенсионеру праздничную открытку», — говорится в сообщении.

Все похищенные средства изъяты и возращены законным владельцам. В отношении афериста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

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