Защита обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Кляйна просит оправдать его
Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, в ходе судебных прений попросили полностью оправдать своего подзащитного, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала Советского районного суда.
«В ходе судебного разбирательства мы не получили доказательств наличия в действиях Кляйна необходимых элементов состава преступления: субъективной и объективной стороны. Без этого говорить о преступности вмененных Кляйну действий просто невозможно (...) Я прошу о вынесении Кляйну единственно возможного оправдательного приговора», — сказала адвокат Лариса Шейфер.
Накануне прокуратура в ходе прений попросила суд приговорить Кляйна к 5 годам колонии общего режима и лишить его права занимать должности в госорганах на 3 года.
Мэра Томска обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.
26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.
Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля, Кляйн себя виновным не признает.
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