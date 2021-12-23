Защита обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Кляйна просит оправдать его

23 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, в ходе судебных прений попросили полностью оправдать своего подзащитного, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала Советского районного суда.

«В ходе судебного разбирательства мы не получили доказательств наличия в действиях Кляйна необходимых элементов состава преступления: субъективной и объективной стороны. Без этого говорить о преступности вмененных Кляйну действий просто невозможно (...) Я прошу о вынесении Кляйну единственно возможного оправдательного приговора», — сказала адвокат Лариса Шейфер.

Накануне прокуратура в ходе прений попросила суд приговорить Кляйна к 5 годам колонии общего режима и лишить его права занимать должности в госорганах на 3 года.

Мэра Томска обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля, Кляйн себя виновным не признает.

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