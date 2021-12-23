Пять человек попали в стрежевскую больницу после пожара в вездеходе
23 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области
В Томской области 5 человек госпитализированы в стрежевскую городскую больницу после возгорания гусеничного вездехода, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Инцидент произошел на трассе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
В сообщении отмечается, что четверо мужчин находятся в хирургическом отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести.
Еще один мужчина в возрасте 37 лет госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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