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Цифровые сервисы «Ростелекома» становятся доступнее для жителей Колпашево

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком доступ цифровые сервисы Цифровые сервисы «Ростелекома» становятся доступнее для жителей Колпашево

«Ростелеком» продолжает развивать оптоволоконные сети по технологии GPON («оптика в квартиру») и завершает очередной этап по строительству сетей связи в городе Колпашево Томской области.

Возможность подключить интернет и цифровые сервисы компании в этом году получили жители более 2 800 домохозяйств, расположенных в административном центре, а также в селах Тогур и Чажемто Колпашевского района.

Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обеспечивает стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных с возможностью увеличения пропускной способности канала до 1 Гбит/с. Подключение высокоскоростного интернета возможна как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Прокладка кабеля происходит непосредственно в жилье абонента, и клиент может по одной оптической линии подключить набор услуг.

«В Колпашево мы несколько лет модернизируем сети и развиваем скоростные линии связи, а также строим новые. В этом году оптикой охватили частный сектор жилых районов города и микрорайона Матьянга. Продолжительное время “Ростелеком” предоставлял колпашевцам интернет по медным линиям, а сейчас технология GPON позволяет организовать доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/сек, а при необходимости и выше. Теперь жители могут подключиться и оценить преимущества наших цифровых решений: видеосервиса Wink, “Умного дома”, “Видеонаблюдения”, а также образовательной платформы “Ростелеком Лицей”. Работа по подключению абонентов будет продолжена и в следующем году, чтобы надежная и стабильная связь стала доступна жителям региона», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг компании жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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