Цифровые сервисы «Ростелекома» становятся доступнее для жителей Колпашево

23 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» продолжает развивать оптоволоконные сети по технологии GPON («оптика в квартиру») и завершает очередной этап по строительству сетей связи в городе Колпашево Томской области.

Возможность подключить интернет и цифровые сервисы компании в этом году получили жители более 2 800 домохозяйств, расположенных в административном центре, а также в селах Тогур и Чажемто Колпашевского района.

Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обеспечивает стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных с возможностью увеличения пропускной способности канала до 1 Гбит/с. Подключение высокоскоростного интернета возможна как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Прокладка кабеля происходит непосредственно в жилье абонента, и клиент может по одной оптической линии подключить набор услуг.

«В Колпашево мы несколько лет модернизируем сети и развиваем скоростные линии связи, а также строим новые. В этом году оптикой охватили частный сектор жилых районов города и микрорайона Матьянга. Продолжительное время “Ростелеком” предоставлял колпашевцам интернет по медным линиям, а сейчас технология GPON позволяет организовать доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/сек, а при необходимости и выше. Теперь жители могут подключиться и оценить преимущества наших цифровых решений: видеосервиса Wink, “Умного дома”, “Видеонаблюдения”, а также образовательной платформы “Ростелеком Лицей”. Работа по подключению абонентов будет продолжена и в следующем году, чтобы надежная и стабильная связь стала доступна жителям региона», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг компании жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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