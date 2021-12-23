В Томске откроется каток у Международного культурного центра ТПУ

23 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

В субботу, 25 декабря, в Томске перед зданием Международного культурного центра Томского политеха по ул. Усова, 13 в откроется каток, площадью 600 кв. метров.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, по поводу открытия катка состоится праздник, в рамках которого студенты вместе с и.о. ректора ТПУ Дмитрием Седневым украсят елку, установленную на катке, загадают желание на грядущий 2022 год и сыграют в праздничную лотерею.

Студенты и сотрудники университета смогут взять коньки в прокат на один час за 60 рублей. Для этого достаточно будет предъявить пропуск, студенческий или зачетку. Для горожан стоимость проката — 150 рублей. Всего в прокате есть 126 пар мужских и женских коньков. Теплый прокат оборудован в здании Международного культурного центра вуза (здание необходимо обогнуть с правой стороны). Найти его можно по установленным указателям.

Каток и прокат коньков будут доступны для всех томичей. После открытия каток будет работать каждый день с 12.00 до 21.00. Вход со своими коньками для всех будет бесплатным.

Открытие и праздник по этому поводу состоятся в 18.00.



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