18+
18+

В Томске откроется каток у Международного культурного центра ТПУ

Новый год ❄, Отдых, Томские новости, ТПУ каток где покататься на коньках отдых зимний отдых В Томске откроется каток у Международного культурного центра ТПУ

В субботу, 25 декабря, в Томске перед зданием Международного культурного центра Томского политеха по ул. Усова, 13 в откроется каток, площадью 600 кв. метров.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, по поводу открытия катка состоится праздник, в рамках которого студенты вместе с и.о. ректора ТПУ Дмитрием Седневым украсят елку, установленную на катке, загадают желание на грядущий 2022 год и сыграют в праздничную лотерею.

Студенты и сотрудники университета смогут взять коньки в прокат на один час за 60 рублей. Для этого достаточно будет предъявить пропуск, студенческий или зачетку. Для горожан стоимость проката — 150 рублей. Всего в прокате есть 126 пар мужских и женских коньков. Теплый прокат оборудован в здании Международного культурного центра вуза (здание необходимо обогнуть с правой стороны). Найти его можно по установленным указателям.

Каток и прокат коньков будут доступны для всех томичей. После открытия каток будет работать каждый день с 12.00 до 21.00. Вход со своими коньками для всех будет бесплатным.

Открытие и праздник по этому поводу состоятся в 18.00.


Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Сферум» приглашает учителей принять участие во всероссийском конкурсе для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей»

22 декабря 2021
Томские новости

Более 1 800 птиц погибли в крупном пожаре в Томской области

30 ноября 2021
Томские новости

Томская экспедиция пересекает Атлантический океан на парусном судне

15 декабря 2021
Томские новости

National Geographic Traveler включил асиновскую бересту в список «Сокровищ России»

26 ноября 2021
Томские новости

Томичи смогут добраться до Шерегеша по «единому» билету

3 декабря 2021
Томские новости

Томские власти увеличат финансирование программы по сохранению исторического наследия в 2022 году

6 декабря 2021
Томские новости

Здание гипермаркета «Лента» загорелось в Томске

21 декабря 2021
Томские новости

«Микран» зарегистрировал производственную «дочку» в ТОР Северск

26 ноября 2021
Томские новости

Более пятнадцати миллионов бонусов от «Ростелекома» получили жители Томской области

25 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle