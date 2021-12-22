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Сотрудников сгоревшей «Ленты» в Томске устроят в другие магазины сети

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Администрация Томска провела переговоры с руководством сети гипермаркетов «Лента». Темой обсуждения стал вопрос трудоустройства сотрудников, потерявших работу из-за пожара в магазине на ул. Елизаровых, 13, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает администрация Кировского района, представитель бизнеса заверил, что все люди будут трудоустроены в других магазинах сети, они получат зарплату и годовую премию.

На сегодняшний день на территории Томска работают три гипермаркета «Лента» по адресам: ул. Пушкина, 59, Красноармейская, 44 и пр. Мира, 30.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15:06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек. Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что пожар начался в секции непродовольственных товаров. Причиной возгорания называют умышленный поджог. Подозреваемый в его совершении задержан и дал признательные показания.

По факту пожара инициирована прокурорская проверка.

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