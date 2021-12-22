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Вышел трейлер томского сериала «Соцсети» с известными актёрами

Томские новости, социальные сети сериал кинематограф региональное кино Вышел трейлер томского сериала «Соцсети» с известными актёрами

В интернете опубликован трейлер сериала «Соцсети», созданного томским продюсерским объединением «CAST production» при участии известных российских актеров — Любови Аксёновой, Кирилла Кяро, Сергея Походаева и Алексея Гомана.

Как сообщают авторы, для томского регионального кинематографа сериал стал неким социальным проектом, который собрал часть томского сообщества и профессионалов из других регионов Сибири и не только.

В проекте задействованы томские театральные и начинающие актеры, а также известные общественные деятели, например Александр Цин- Дэ-Шань и Леонтий Усов. Съемки завершились осенью.

«Разножанровые истории об одиночестве современного человека под влиянием цифрового мира и тотального вовлечения в социальные сети. Действия разворачиваются в сибирском городе Томск в ближайшем будущем», — написано в аннотации к проекту.

Трейлер опубликован на краудфандинговый платформе «Планета.ру», где продюсеры объявили сбор средств на покрытие затрат на постпродакшен, организацию премьерных показов и продвижение сериала после релиза в интернете.

«Приглашаем всех желающих стать частью нашего сериала. Для этого необходимо поддержать веб-сериал финансово или информационно. Взамен мы приготовили для каждого участника множество взаимовыгодных вознаграждений — от приглашения на премьеру, мастер-классов, упоминание в титрах, до указания в качестве сопродюсера и многое другое», — говорится в сообщении.

Посмотреть трейлер и поддержать томский сериал можно здесь. Премьера «Соцсетей» состоится в первой половине 2022 года.

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