Пожар в томском гипермаркете «Лента» ликвидирован

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

Пожарные ликвидировали возгорание в здании гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 22:00 ликвидировано открытое горение. Идёт проливка», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте работают 10 единиц техники и 40 человек.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек. Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

По факту пожара инициирована прокурорская проверка.

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