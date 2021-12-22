ТГУ принял первый турнир Университетской лиги по CS:GO

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2021 // Фото: Владимир Дударев

В минувшую субботу, 18 декабря, в Томске состоялся финал первого турнира Университетской лиги по Counter-Strike: Global Offensive. Победу в нем одержала команда Кемеровского государственного университета, сообщает пресс-служба ТГУ.

На турнир зарегистрировались 217 команд из 110 российских вузов, в финале встретились киберспортсмены из Тюмени и Кемерова. Организатор турнира — ассоциация Н.А.У.К.А (Национальная ассоциация университетского киберспорта), созданная Томским государственным университетом при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных.

«Вся наша реальность сейчас распалась на две части — офлайн и онлайн, и университеты, как структуры, которые проектируют будущее, не могут это игнорировать. В рамках программы „Приоритет 2030“ в ТГУ киберспорт входит в направление нового социогуманитарного инжиниринга. Для нас киберспорт — это больше чем игра. Мы хотим понять, как когнитивные свойства человека можно развить с помощью игры, и мы как университет становимся площадкой развития спортсменов будущего. Кроме того, геймификация используется в образовании, и это тоже направление для научных исследований», — комментирует Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных ТГУ, координатор проекта Н.А.У.К.А.

В финале команды KemSU (Кемеровский государственный университет) и SPEEDHUN72RZ (Тюменский государственный университет) боролись за приз в 250 000 рублей, общий призовой фонд турнира — миллион рублей. Призовой фонд сформирован членами ассоциации Н.А.У.К.А, в неё уже входят более 60 вузов страны.

«Университетский киберспорт является замечательным драйвером образовательного процесса, это интересный механизм развития интеллектуального, когнитивного и информационного потенциала студентов. И мы как исследователи больших данных с нетерпением ждём возможности обработать те данные, ту информацию, которая поступает после турниров и тренировок, чтобы помогать студентам становиться лучше», — сказал председатель совета Университетского консорциума исследователей больших данных, профессор ТГУ Михаил Мягков.

Следующий кибертурнир Н.А.У.К.А. планирует провести в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что ТГУ займется изучением киберспорта и использует его в образовании. Исследование является частью стратегического проекта ТГУ по социогуманитарному инжинирингу в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото: Владимир Дударев

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