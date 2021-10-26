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ТГУ займется изучением киберспорта и использует его в образовании

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В Томском государственном университете займутся развитием университетского киберспорта. Также вуз планирует применить некоторые его элементы в образовательных программах и до конца года организовать два крупных киберспортивных турнира. Об этом представители университета рассказали в ходе пресс-конференции в РИА Томск в пятницу, 22 октября.

По словам начальника управления информационной политики ТГУ Юлии Эмер, интерес вуза к киберспорту обусловлен развитием технологий и внедрением геймификации в образовании при наличии вопроса адекватной экспертной оценки этих процессов:

— Одна из основных тем, которые волнуют сейчас любую предметную область науки — это человек в современном мире. Мы все с гаджетами, знаем, как улучшить свои когнитивные способности и понимаем, что геймификации в образовании — это прекрасно. Но технологии развиваются, вопрос экспертной оценки остается — а так ли это хорошо и в каком масштабе? Если мы вводим геймификацию в образовательный процесс, мы должны делать это осмысленно, понимая, на формирование каких компетенций это направлено. ТГУ как раз отличает осмысленный подход к любым новшествам и в образовательной, и в исследовательской сфере. Именно поэтому тема киберспорта стала для нас одной из основных — именно как объект исследования, к которому можно обратиться.

Директор центра прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслав Гойко подтвердил, что киберспорт для вуза является отличным инструментом развития у студентов когнитивных возможностей, креативности, умения работать в команде, стрессоустойчивости, аналитического мышления.

— Мы смотрим на киберспорт, как на источник колоссального объема данных. И они уникальны, — рассказал Вячеслав Гойко. — Мало где вы сможете собрать такое количество данных по человеческому взаимодействию, командному взаимодействию. Это может помочь нам перейти от подготовки конкретного специалиста к подготовке команд.

Также Вячеслав Гойко отметил, что аудитория киберспорта в России перешагнула отметку в 15 млн человек и продолжает увеличиваться, как и игровая индустрия в целом.

— Игровая индустрия тоже растет, и ей нужны как специалисты в области ИT, разработчики игр, так и специалисты на стыке киберспорта и ИT — тренер киберспортивной команды, менеджер. Университет должен готовить кадры, которые необходимы рынку, растущему с огромной скоростью, — подчеркнул Вячеслав Гойко. — Наша задача, как исследователей, научиться этот инструмент использовать, или понять, какие элементы киберспорта можно использовать, чтобы поставить студентам те или иные навыки. Они и так играют — это факт. Например, чтобы развить навык аналитического мышления, можно предложить им поиграть в шахматы, прочитать лекцию, а можно попробовать дать какую-то ролевую игру, где они будут использовать аналитику, хотят они этого или нет.

Для проработки вопроса ТГУ привлекает экспертов — представителей Российского государственного университета физкультуры и спорта, где есть единственная в России кафедра киберспорта. Также среди партнеров вуза — крупнейшая российская сеть киберспортивных арен Colizeum и региональная федерация киберспорта.

— С 2016 года мы начали активно работать с ТГУ и в рамках проведения всероссийских студенческих соревнований регионального этапа, рассказал председатель Томского областного отделения федерации компьютерного спорта России Дмитрий Шульгин. — Как раз ТГУ в 2016 году был победителем томских областных соревнований. Также в ТГУ обучается множество киберспортсменов, для которых киберспорт в данный момент — хобби, приносящее им призовые места на соревнованиях и небольшой дополнительный заработок. При этом в университете есть успешные кейсы, когда студенты подают результаты своей спортивной деятельности и им за это выплачивают повышенную стипендию.

Он отметил, что Томская область является одним из регионов-лидеров по развитию киберспорта. Томичи регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. Кроме того, спортсмены из других регионов хотят выступать за Томскую область.

В ближайших планах вуза — создание Национальной ассоциации университетского киберспорта. На сегодняшний день свое участие в ней подтвердили 22 вуза. Также ТГУ, совместно с партнерами, формирует прототип университетского киберкласса, а вскоре планирует организовать и крупные соревнования.

— При помощи коллег с ФКС мы бы хотели получить много команд разнообразных, научиться использовать элемент киберспорта в образовании, — отмечает Вячеслав Гойко. — Чтобы эта история пошла быстрее, мы в декабре планируем всероссийский турнир с большим призовым фондом. Единственное требование для участников турнира — быть студентом. Я думаю, что мы соберем большой турнир. В декабре пройдут соревнования по Counter-Strike, в феврале — по Dota 2.

Также в ТГУ планируют применить полученные ходе исследований знания при разработке продуктов или стартапов.

— Конечно же, мы бы хотели подключиться и сделать что-нибудь полезное для индустрии. Проект очень молодой, поэтому пока конкретики мало. Но имеющийся у нас опыт, например, разработка адаптивной системы обучения, я думаю, мы будем использовать, чтобы вовлекать партнеров, — отметил Вячеслав Гойко. — Наш рынок — это Edtech, наше профессиональное дело — учить людей. У нас гигантский рынок для допобразования. На мой взгляд, это здорово, когда вместо классической лекции можно предложить учиться играя.

В свою очередь, Юлия Эмер отметила, что ТГУ стремится работать с индустриальными партнерами, чтобы найти точки приложения полученных в ходе исследований знаний в конкретные технологии.

— Это небыстрый процесс, но университет старается перестроиться в этом направлении достаточно активно. Мы смотрим на это с оптимизмом, и уже думали, разговаривали с историками как их знания могут быть использованы для того, чтобы писать сценарии компьютерных игр. В наших планах — междисциплинарная проектная студенческая работа, результатом которой могло бы стать что-то похожее на игру.

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