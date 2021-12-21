Томский губернатор предложил противникам QR-кодов пользоваться справками с печатями врачей

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГТРК Томск

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступает против какой-либо информации, включенной в QR-код, кроме той, что говорит о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Что касается QR-кодов. Я против них выступаю уже 1,5 года. Против в том понимании, который многие вкладывают — что внутри будет содержаться вся информация о человеке. Я против этого. Но сегодня идет подмена понятий. Законодательно предлагается код, который говорит, болел человек или нет. Больше он ничего нести не должен», — сказал Жвачкин в ходе «прямой линии» во вторник.

Он подчеркнул, что томский региональный оперштаб вводил очень либеральные ограничения, связанные с коронавирусом.

«Для того, чтобы попасть в развлекательные учреждения или заведения общепита, надо справку с госуслуг или документ о перенесенном заболевании с печатью из больницы, или ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации с печатью от лечащего врача. Не хотите справку с кодом — берите любую другую», — отметил глава региона.

Он посетовал, что пока отменить ограничения в регионе невозможно из-за низких темпов вакцинации.

«У нас 845 тыс. взрослого населения, из них 52,2% вакцинированных. Остальные могут заболеть. Справки с кодами должны быть отменены с уходом COVID-19. Когда 80% вакцинируем, то снимем ограничения. За время эпидемии в Томской области переболело более 60 тыс. человек. Выздоровело 45,5 тыс., т.е. 14 тыс. томичей сегодня болеют. Из них 1,2 тыс. лежат в „красной зоне“. У нас сегодня 14 тыс. источников, от которых каждый может заразиться. Каждый пусть сам принимает решение, хочет он вакцинироваться или нет», — добавил Жвачкин.

По последним данным, в Томской области за все время наблюдений зафиксировано 60 тыс. 333 случаев COVID-19, выздоровели 45 тыс. 340 человек, умерли — 659.

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