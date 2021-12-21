Медики дежурят на месте пожара возле гипермаркета «Лента» в Томске

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Бригада «скорой» дежурит на месте пожара у гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пока медицинская помощь никому не потребовалась. Медики остаются на месте пожара.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

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