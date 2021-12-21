Медики дежурят на месте пожара возле гипермаркета «Лента» в Томске
21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Бригада «скорой» дежурит на месте пожара у гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске.
Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пока медицинская помощь никому не потребовалась. Медики остаются на месте пожара.
Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.
Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: