Пожарные спасли кота из горящего гаража в Томске

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 20 декабря, в Томске загорелся кирпичный гараж на ул. Континентальной, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В задымленном гараже был найден кот, который изрядно успел надышаться угарным газом. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части с помощью дыхательного аппарата привели котика в чувство и передали его хозяину», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в результате пожара в погребе гаража обгорела обшивка стен около печи на площади 2 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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