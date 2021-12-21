Томичей приглашают на новогоднюю фотосессию и экскурсию в главный корпус ТПУ

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2021 // Фото: news.tpu.ru

В субботу, 25 декабря, Музей истории Томского политехнического университета приглашает томичей на новогоднюю экскурсию по главному корпусу и профессиональную фотосессию возле праздничной ели, сообщает пресс-служба вуза.

«В преддверии самого волшебного праздника в году мы хотим подарить горожанам хорошее настроение. Для этого специалисты нашего музея подготовили праздничную экскурсию по главному корпусу ТПУ: гости смогут узнать, как праздновали Новый год и Рождество наши предшественники», — добавляют организаторы.

Во время мероприятия гости вуза узнают, как в Томске отмечали Новый год и Рождество до революции и после, какие блюда были обязательными на праздничном столе, а также новогодние традиции студентов и сотрудников ТПУ. Томичи смогут сделать памятные фото в стенах вуза и в музее истории, где к празднику установили и нарядили ель.

Продолжительность мероприятия вместе с фотосессией — 30 минут. Принять участие в экскурсии может любой желающий — необходимо только записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71. Возможна как групповая, так и индивидуальная запись.

Экскурсии будут проходить с 12.00 до 17.00 по адресу пр. Ленина, 30.

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