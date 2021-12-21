В декабре и январе в Томской области доставка соцвыплат завершится досрочно

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В декабре и январе в связи с выходными и праздниками в Томской области изменится график доставки пособий и льгот.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, до 22 декабря включительно их получат льготники Александровского и Верхнекетского района. До 23 декабря включительно — в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском, Шегарском районах.

В обычном порядке, то есть до 25 декабря, выплаты за декабрь на почте смогут получить жители Томска, Северска, Стрежевого и Томского района. Через банки выплаты придут также до 25 декабря.

В январе выплата региональных пособий через почту начнется с 4 числа, 7 января — выходной, затем в обычном режиме. На карточку или счет деньги придут в те же дни, что и обычно.

Региональная социальная доплата к пенсии, ЕДВ ЖКУ отдельным категориям граждан, ежемесячная денежная выплата на первенца и на детей от 3 до 7 лет в январе будут выплачены по мере поступления средств из федерального бюджета.

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