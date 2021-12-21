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Сегодня часть домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды Октябрьский район ЖКХ график отключения когда дадут воду Сегодня часть домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

Сегодня, 21 декабря, в Томске жителей домов на 12 улицах Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях и продлится с 13.30 до 20.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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