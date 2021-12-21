Сегодня часть домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 21 декабря, в Томске жителей домов на 12 улицах Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях и продлится с 13.30 до 20.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Беринга, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 9, 12, 12а, 13, 13/1, 15, 16, 18/2, 18/3, 22, 24,;

ул. С. Лазо, 13а, 14/2, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 25б, 27, 27/1, 27/3, 27а, 37;

пер. С. Лазо, 2, 6/2;

ул. И. Черных, 46, 48, 48/1, 103а, 105;

ул. Мичурина, 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2;

ул. Иркутский тракт, 118, 118/3;

ул. Вилюйская, 52 стр.8;

пос. Штамово;

пос. Спутник;

ул. Б. Куна, 24/1, 24/3, 30, 32;

ул. Чулымский тракт;

Кузовлевский тракт, 1, 48, ОЭЗ (Северная площадка).

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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