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В Томске завершается подготовительный этап фестиваля «Пластилиновый мир»

Конкурсы и акции, Томские новости, фестиваль конкурс подготовительный этап анимация В Томске завершается подготовительный этап фестиваля «Пластилиновый мир»

Воспитанники томского Еврейского образовательного центра подготовили 6 мультфильмов для участия во Всемирном конкурсе фестиваля на лучший анимационный видеоролик среди участников филиалов Международного образовательного проекта Smart J «Пластилиновый мир».

Как уточняют организаторы, в рамках курса анимации дети в течении двух месяцев работали над сценарием, съемками, монтажом, спецэффектами, детальной проработкой героев. В итоге, 13 января 2022 года путем голосования из 6 мультфильмов будет отобран один, который попадет во второй этап фестиваля.

По итогам конкурса дети получают возможность принять участие в международных конкурсах-фестивалей Golden Time Talent ART и AniFestROZAFA и выиграть ценные призы.

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