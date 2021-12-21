Томичи смогут поддержать «Тотальный диктант», купив книгу

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Издательский дом «Городец» выпустил книгу «Сто тестов о языке. Книга вторая», включающую 46 научно-популярных статей о русском языке и языкознании. Все собранные от ее продажи средства будут направлены на организацию акции «Тотальный диктант — 2022».

Как сообщают издатели, авторами книги стали 19 филологов и популяризаторов науки, научными редакторами выступили главред портала «Грамота.ру», научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов и доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, член Филологического совета «Тотального диктанта» Наталья Милянчук.

«Откуда взялись все исключения, которые мы учили в школе? Засоряют или обогащают русский язык такие новейшие заимствования, как каршеринг, абьюз, лоукостер и им подобные? Кто эти люди, которые пишут словари русского языка, чем они руководствуются и можно ли им верить? И как же учат наш язык иностранцы, если нам самим далеко не все в нем понятно? Вот вопросы, которые поднимают авторы книги. Язык — это не набор скучных правил, не застывшая в своем величии глыба. Это целый мир, полный тайн и загадок, увлекательных и захватывающих историй. „Сто текстов о языке“ именно об этом», — комментирует содержание книги Владимир Пахомов.

Издание было впервые представлено на ярмарке non/fiction. Сейчас ее можно приобрести на сайте издательства «Городец», в книжных магазинах «Во весь голос», а также в интернет-магазинах Ozon и Wildberries. В магазинах «Во весь голос» и интернет-магазине ИД «Городец» книга стоит 900 рублей, 500 рублей из которых перечисляется на организацию и проведение Тотального диктанта — 2022. При покупке на Ozon и Wildberries стоимость книги составит 990 рублей, 410 из которых будет перечислено Тотальному диктанту.

«Тотальный диктант — общественный проект. Ежегодно мы привлекаем партнерские, спонсорские средства, устраиваем краудфандинговые кампании, чтобы провести акцию и дать возможность повысить уровень грамотности как можно большему числу людей. Проект с книгой решает обе задачи сразу — это увлекательные тексты о языке, адресованные самой широкой аудитории, а средства от продажи книг внесут, мы надеемся, существенный вклад в организацию и проведение Тотального диктанта 2022 года, который состоится 9 апреля», — комментирует директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Полная информация о книге и краудфандинговой кампании смотрите по ссылке.

В 2022 году Тотальный диктант состоится 9 апреля на очных площадках и онлайн. Акция будет сопровождаться 18-часовым онлайн-марафоном. Автором текста для акции стала писатель Марина Степнова.

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