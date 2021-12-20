В Томском политехе работают над созданием стартап-студии для студентов

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2021 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет (ТПУ) планирует создать стартап-студию, которая поможет студентам вуза выводить свои проекты на рынок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. ректора ТПУ Дмитрия Седнева.

По его словам, вуз разработает собственную концепцию для стартап-студии с учетом интересов промышленных партнеров и инфраструктурных возможностей университета.

«Мы видим, как меняются внешние запросы к технологическому предпринимательству, в том числе студенческому. Это важная тема и в России, и в мире. Мы переосмысляем тот формат, который существовал ранее, — бизнес инкубатора. (. . .) По итогам стратегической сессии мы рассчитываем создать концепт стартап-студии ТПУ, которую мы начнем создавать со следующего года. Сегодня мы закладываем основы», — сообщил Дмитрий Седнев на открытии стратегической сессии по развитию студенческого технологического предпринимательства.

В свою очередь директор школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко отметил, что вуз активно способствует студентам в создании собственных стартапов, которые, в том числе могут стать основой для выпускной работы.

«Инженерные специальности всегда рождают какие-то продукты и технологии. Больше 10 лет ТПУ развивал эту тему системно. Теперь мы хотим качественно изменить этот процесс и дать возможность студентам делать стартапы на протяжении всей учебы. Для них это одна из последних возможностей совершать ошибки безболезненно», — сообщил Осадченко.

Он отметил, что для обсуждения концепции будущей стартап-студии ТПУ вуз привлек студентов, представителей технологического бизнеса, а также университет «Иннополис», который в настоящее время реализует похожий проект.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место. В 2021 году вуз прошел отбор на участие в программе «Приоритет 2030».

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