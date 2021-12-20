Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

20 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 185 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 311 человек. Один заболевших скончался, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 60 159 случаев заболевания коронавирусом. 44 981 заболевший выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

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