Светящийся и «хрустальный». Предновогодний Томск

20 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

До Нового года остается меньше двух недель, но Томск уже готов к встрече главного праздника. По всему городу наряжены ёлки, улицы яркими огнями заливает новогодняя иллюминация.

Если праздничное настроение к вам никак не приходит, отправляйтесь на вечернюю прогулку по Ново-Соборной. Ёлка в звёздах, горки, светящиеся шары и шедевры «Хрустального Томска» расшевелят кого угодно.

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