Развитие электротранспорта в России обсудили в «Точке кипения – Томск»

17 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Развитие электротранспорта, зарядной инфраструктуры и нормативной базы в регионах России по инициативе трех «Точек кипения» обсудили эксперты в минувшую среду, 15 декабря, на площадке «Точки кипения – Томск». О перспективах развития электромобилей и реальных кейсах реализации региональных инициатив – ниже в материале.

Михаил Харитонов, аналитик Центра стратегических разработок «Северо-Запад», представил основные положения доклада Центра «Перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России». Так, согласно официальным данным, в 2020 году продажи электромобилей составили 4% от мирового объема автомобильного транспорта. Ряд мировых автопроизводителей, такие как Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Ford и другие, уже заявили о прекращении выпуска нового автотранспорта на двигателе внутреннего сгорания. «Во многих странах уже начали вводить ограничительные меры по продаже автомобилей на ДВС, - говорит эксперт. – И полностью «вытеснить» автотранспорт на двигателе внутреннего сгорания планируется в 2040-2050 годах». Несмотря на принимаемые меры, основным препятствием для роста рынка электромобилей является их более высокая стоимость по сравнению с автомобилями на ДВС. «Что касается российского рынка, то мы наблюдаем существенное отставание от мирового», - отмечает Михаил. Важным фактором здесь является развитие зарядной инфраструктуры, для которой важно участие всех заинтересованных сторон, в том числе государства. По оценкам, порядка 270 млрд рулей понадобится только для развития инфраструктуры электротранспорта.

Об опыте создания условий для расширения использования электромобилей в регионе рассказал Вадим Павлов, генеральный директор Агентства технологического развития Ульяновской области. «Деятельность по поддержке электротранспорта в регионе началась в 2019 году, - говорит Вадим. – Тогда были утверждены льготы по транспортному налогу до 2024 года». Как рассказал эксперт, на базе Агентства технологического развития был создан Центр компетенций по развитию электромобильного транспорта. «Он объединяет людей, которые смотрят на экологические вопросы, привлекают внимание органов власти к проблематике и заинтересованных людей», - рассказывает Павлов. На территории региона действует дорожная карта по развитию инфраструктуры, согласно которой до 2030 года в Ульяновской области должно появиться 400 зарядных станций. «Зарядная инфраструктура должна быть избыточной и расти более быстрыми темпами, чем количество электромобилей», - уверен генеральный директор Агентства технологического развития Ульяновской области.

Одним из ключевых мест «притяжения» электромобилистов в Ульяновской области стала местная «Точка кипения». Как отмечает программный директор «Точки» Екатерина Павлова, в июне прошлого года прошла первая онлайн-встреча с заинтересованными участниками Ульяновской области и других регионов. «Следующим мероприятием стал большой фестиваль электромобилистов с автопробегом по маршруту Москва – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Ульяновск, - говорит Екатерина Павлова. – В этих городах местные «Точки кипения» собирали мероприятия с участием заинтересованных людей и экспертов». Помимо этого, первая зарядная станция была установлена на входе «Точки кипения – Ульяновск» в апреле 2021 года.

Дмитрий Ванюшин, руководитель направления развития электромобильного транспорта Агентства технологического развития Ульяновской области, рассказал о том, как происходил процесс формирования сообщества электромобилистов в регионе. «Изначально объединились несколько человек в клуб любителей электромобилей – это было осенью 2018 года», - рассказывает Дмитрий. Также была сформирована рабочая группа по развитию инфраструктуры с вовлечением представителей органов власти, проведена законодательная инициатива по отмене транспортного налога до 2025 года, создан проектный офис развития экологического транспорта и другие. По словам Дмитрия Ванюшина, принятые документы подразумевают появление в Ульяновске к 2025 году порядка 4 000 электромобилей. Для достижения заявленных целей, как отмечает эксперт, важную роль могут сыграть сообщества и клубы электромобилистов. «Сообщества являются драйвером и выступают первопроходцами во многих вещах, в частности, в развитии инфраструктуры», - уверен Ванюшин. В качестве примера он привел взаимодействие с коллегами из Татарстана, которые оказывают содействие в развитии быстрой зарядной инфраструктуры на трассах между регионами.

Продолжил тему инфраструктуры эксперт инфраструктурного центра «ЭнерджиНет» Борис Бокарев. Он отметил, что для развития инфраструктуры зарядки электромобилей необходимо формирование бизнес-логики. «Мы должны создать новую клиентоориентированную платформу мобильности», - говорит Бокарев. Это вызвано в первую очередь тем, что электрозарядная инфраструктура увеличивает энергопотребление, что может стать локальной проблемой для «сетевиков». Эксперт предложил регионам и «Точкам кипения» обратить внимание на формирование новых сервисов, когда электротранспорт будет помогать электросетям. Например, это решения, связанные с хранением электроэнергии. «Электрозарядки и технологии, связанные с использованием накопленной энергии в электромобилях, облегчающие нагрузку на электросети, – это то, к чему мы стремимся», - отметил Борис.

Андрей Гельцер, директор по продуктам компании Cognitive Pilot, рассказал о системах управления для беспилотного транспорта. По его словам, одним из фокусов компании является электротранспорт. «Мы сфокусировались не тех рынках, где уже есть технологии и где нет такого разнообразия ситуации: это сельскохозяйственное направление, городской транспорт, трамваи и железнодорожный транспорт», - говорит Андрей. Отдельным направлением бизнеса компании являются беспилотные такси. При этом сами технологии автономного вождения достаточно сложные и дорогостоящие. По словам эксперта, если мы не будем заниматься технологиями, в том числе электрификации, то можно отстать на много лет от остального мира и быть догоняющими.

По итогам дискуссии, участники отметили важность регулярного обсуждения и вовлечения новых заинтересованных сторон в тематику развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры и других направлений.

Фото: предоставлено организаторами

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: