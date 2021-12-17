Ученые Томского политеха получили премию правительства РФ в области науки и техники

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2021 // Фото: news.tpu.ru

Коллектив Томского политехнического университета под руководством доцента Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Сергея Твердохлебова стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за 2021 года. Награду политехникам вручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, коллектив был отмечен за разработку технологий и оборудования модифицирования медицинских материалов «умных» имплантатов для персонализированной регенеративной медицины.

«В политехническом университете должны не только учить студентов и писать статьи, но и, как требует время, создавать технические разработки. Именно на это и направлена работа нашего коллектива. И она увенчалась успехом: мы разработали новые технологические решения, материалы и оборудование для улучшения биосовместимости и биоактивности имплантатов, которые были переданы индустриальному партнеру. Это заслуга не только нашего небольшого коллектива, а всего научно-образовательного комплекса Томска, вузов-участников Большого томского университета, а также наших медицинских партнеров: НИИ онкологии Томского НИМЦ, Центра Илизарова, Госпиталя имени Н.Н. Бурденко, Центра имени В.А. Алмазова и наших индустриальных партнеров — ООО „ОСТЕОМЕД-М“ и ООО „КОНМЕТ“. Хочу поблагодарить всех наших коллег и партнеров за поддержку. И спасибо за столь высокую оценку нашей работы. Могу заверить, что на этом мы не остановимся и продолжим работать на благо отечественного здравоохранения и науки страны», — сказал Сергей Твердохлебов, принявший награду из рук премьер-министра.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что российская фундаментальная и прикладная наука обладает огромным потенциалом, который является важной составляющей успеха при достижении национальных целей развития, определенных президентом на десять лет. Премьер-министр добавил, что научно-технологический прогресс — это единственная возможность ответить на новые вызовы, которые становятся глобальными. И противостоять им можно только объединением усилий всех стран. Наука при этом не имеет границ и национальностей. И именно она сегодня во многом определяет будущее не только России, но и всего человечества.

Всего лауреатами премии стали шесть научно-исследовательских коллективов, в состав которых вошли 28 человек, в том числе три доктора наук, 11 кандидатов наук, два профессора и два доцента.

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