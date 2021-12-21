Год подарков: чем особенно запомнился 2021-й абонентам Tele2

21 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Tele2

Какие предложения, акции, бонусы и подарки получали абоненты Tele2 в уходящем году?

Об этом в четверг, 16 декабря, в ходе онлайн-конференции рассказали представители компании.

Портрет абонента

Чтобы предлагать своим абонентам действительно нужные опции, нужно их изучать: узнавать кто они, какие устройствами пользуются, и какие услуги для них актуальны, отметил в ходе конференции коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьёв. Такие исследования регулярно проводят и в Tele2.

Так, на данный момент известно, что среди устройств в сети Tele2 в Сибири лидируют смартфоны — в 2021 году на них приходится 76% устройств. Причем, учитывается все, где работают SIM-карты оператора — от «умных» ворот и автомобильных сигнализаций до SIM-карт, вставляющихся в чайник, модемов и розеток. Среди операционных систем уверенно лидирует Android — на ней работает 70% устройств в Сибири.

По словам Максима Соловьёва, самые популярные устройства сейчас — «большие», диагональю более 6 дюймов. На втором — наоборот, самые маленькие, менее 3,9 дюйма. Количество клиентов с устройствами, имеющими большой экран, постоянно увеличивается и выросло за три года с 10 до 35%. Увеличилось и потребление мобильного интернета — плюс 35% за год в Сибири.

—90% всего трафика приходится на 4G — самую востребованную и распространенную сейчас технологию. Все это приводит к нагрузкам на сеть. Поэтому с начала года мы запустили более 2,5 тысяч базовых станций — это почти тысяча новых точек на карте быстрого мобильного интернета, — подчеркнул Максим Соловьёв.

Год в интересах клиентов

Чтобы утолить «интернет-жажду» абонентов, и чтобы им было комфортно распоряжаться минутами и гигабайтами, в этом году Tele2 запустила целый ряд новых продуктовых предложений. И останавливаться на этом в компании не намерены. В фирменных салонах Tele2 постоянно действуют скидки на актуальные модели смартфонов, а клиенты регулярно получают в подарок бонусы. Десятки федеральных и региональных партнеров — магазинов, ресторанов, онлайн-сервисов — также предоставляют скидки абонентам Tele2.

— Этот год мы начали с очень сильной истории — это «Вечные минуты и гигабайты». Теперь неиспользованные остатки сохраняются бессрочно, также нет ограничений по объему перенесенных остатков, — рассказал Максим Соловьев. — Четыре года назад мы первыми на рынке запустили возможность сохранения минут и гигабайтов, но если раньше остатки можно было потратить в течение следующего месяца, сейчас перенесенный трафик доступен всегда.

Опция на данный момент очень востребована, отмечают в Tele2, поскольку накопленные минуты и гигабайты можно обменять на другие возможности, например, на просмотр фильмов.

Кино за минуты

Опция обмена минут звонков на минуты кино была запущена в апреле 2021 года. Партнером выступил сервис Wink. Ранее такую услугу в телекоме не предлагал никто. В период самоизоляции большим спросом стали пользоваться онлайн-кинотеатры, обойдя по популярности образовательные сервисы.

Абоненты Tele2 получили возможность обменивать минуты на кино в соотношении 1:1. А смотреть фильмы можно на любом устройстве — смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке. За год клиенты Tele2 уже обменяли на кино более 117 млн минут и посмотрели таким образом более 1 млн фильмов.

Больше подарков

Еще одна новинка этого года — «Роуминг в Турции и Испании», дающая абонентам Tele2 целый спектр возможностей. Услуга позволяет расходовать минуты из домашнего пакета при вызовах на номера Tele2 России. Согласитесь, хорошо не думать о стоимости разговора на долгожданном отдыхе?

Также Tele2 предлагала новым клиентам удвоенный пакет гигабайтов, бесплатный «SOS-пакет», распространяющийся на WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», Telegram и Viber. А еще — терабайт трафика новым владельцам iPhone (действует в сети Tele2 до 31 января 2023 года).

Популярностью в уходящем году пользовалась и акция «Понедельники Tele2», во время которой каждый первый день недели клиенты могли выбрать для себя до трех бонусов. Среди них были подарки от «Макдональдса», скидки на заказ такси Gett, возможности посмотреть новинки кинопроката в Wink.

Самым масштабным подарком для клиентов стала программа «Больше», включающая в себя десятки специальных предложений — подарки, скидки, подписки, кешбэк, и в том числе бонус «В Шерегеш по другим правилам» в виде 20% скидки при покупке 2-х или 3-дневного ски-пасса на секторе «Е».

Скидка за минуты

В 2021 году Тele2 запустила сразу несколько акций, позволяющих абонентам получать различные бонусы при покупке смартфонов Xiaomi. Самым популярным стало предложение обмена минут на скидку при приобретении устройств.

Акция была запущена 10 ноября 2021 года. Клиенты Tele2 могут купить смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку, размер которой составляет от 1 000 до 4 000 рублей, при этом одна минута равна одному рублю.

В Tele2 отмечают: со времени старта проекта абоненты оператора обменяли более 47 млн минут. Наибольшим успехом акция пользуется у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми и Ярославле.

Поскольку популярность кампании и спрос на смартфоны в канун новогодних праздников растет, Tele2 решила продлить сроки предложения до конца года. Теперь обменять накопленные минуты на промокод можно до 27 декабря, а купить смартфон со скидкой — до 31 декабря 2021 года.

В компании добавляют: в конце ноября ассортимент устройств, участвующих в акции, дополнил доступный по цене гаджет Redmi 9A. При розничной стоимости смартфона 8 990 рублей с максимальной скидкой 4 000 рублей клиент экономит 45%. Модель сразу вошла в топ-3 самых покупаемых участниками акции устройств, наряду с Redmi 9T и Redmi 9C.

— Tele2 радовала своих клиентов не только по праздникам, но целый год. Мы посчитали — примерно раз в две недели мы что-нибудь дарили: новые услуги, скидки на гаджеты, эксклюзивные предложения, новые возможности, — подвел итог «года подарков» Максим Соловьёв.

Текст: Лилия Валиулина

Фото: пресс-служба Tele2

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