18+
18+

Двое пострадали при столкновении «Урала» и ВАЗа в Томской области

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска дорожная обстановка Двое пострадали при столкновении «Урала» и ВАЗа в Томской области

Накануне вечером, 16 декабря, в селе Первомайское столкнулись «Урал» и ВАЗ-21093, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.25 на ул. Советская. По предварительным данным, 19-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику.

В результате ДТП водитель ВАЗа и 20-летняя девушка-пассажир с травмами доставлены в медучреждение.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, молодой человек находится в реанимационном отделении Асиновской районной больницы в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Девушку ночью доставили санитарным автомобилем из Асиновской районной больницы в Томскую областную клиническую больницу. Её состояние оценивается как тяжелое, ей проводят оперативное лечение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более пятнадцати миллионов бонусов от «Ростелекома» получили жители Томской области

25 ноября 2021
Томские новости

Арестованы бенефициар томской ГК «Лама» Левчугов и сотрудник СКР по делу о взятке

3 декабря 2021
Томские новости

Более 280 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 3 заболевших скончались

22 ноября 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли 3 медали с всероссийских соревнований

10 декабря 2021
Томские новости

Замгубернатора Томской области Сергея Ильиных освободили от должности

7 декабря 2021
Томские новости

Как инструмент CustDev может помочь молодым предпринимателям рассказали в «Точке кипения – Томск»

24 ноября 2021
Томские новости

В Томске открылась выставка «Корень „Нары́м“»

1 декабря 2021
Томские новости

Томичей просят помочь в поисках 7-летней девочки

1 декабря 2021
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» расширяет линейку продукции от томских производителей

9 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle