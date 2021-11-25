Двое пострадали при столкновении «Урала» и ВАЗа в Томской области

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 16 декабря, в селе Первомайское столкнулись «Урал» и ВАЗ-21093, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.25 на ул. Советская. По предварительным данным, 19-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику.

В результате ДТП водитель ВАЗа и 20-летняя девушка-пассажир с травмами доставлены в медучреждение.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, молодой человек находится в реанимационном отделении Асиновской районной больницы в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Девушку ночью доставили санитарным автомобилем из Асиновской районной больницы в Томскую областную клиническую больницу. Её состояние оценивается как тяжелое, ей проводят оперативное лечение.

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