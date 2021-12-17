Томичи узнают, где живут игрушки
Сегодня, 17 декабря, в Музее истории Томска открывается новая зимняя выставка «Где живут игрушки», сообщают организаторы.
«Гости смогут попасть в волшебный сказочный мир, в котором детские игрушки с нетерпением ждут своего часа, чтобы, наконец, оказаться в красивой упаковке под новогодней ёлочкой и попасть в добрые руки юного друга», — говорится в сообщении.
В экспозицию вошли плюшевые медведи, игровые наборы, куклы, машинки, конструкторы и многие другие игрушки советского детства.
Выставка работает без выходных по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов: 80 рублей. В рамках новой экспозиции также проводятся интерактивные экскурсии. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 65-72-55.
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