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Томичи узнают, где живут игрушки

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Сегодня, 17 декабря, в Музее истории Томска открывается новая зимняя выставка «Где живут игрушки», сообщают организаторы.

«Гости смогут попасть в волшебный сказочный мир, в котором детские игрушки с нетерпением ждут своего часа, чтобы, наконец, оказаться в красивой упаковке под новогодней ёлочкой и попасть в добрые руки юного друга», — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли плюшевые медведи, игровые наборы, куклы, машинки, конструкторы и многие другие игрушки советского детства.

Выставка работает без выходных по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов: 80 рублей. В рамках новой экспозиции также проводятся интерактивные экскурсии. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 65-72-55.

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