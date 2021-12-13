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В Северске неизвестный ограбил магазин

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В Томской области полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении магазина в Северске, сообщает пресс-служа регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 14 декабря в одном из зданий Коммунистическом проспекте. По предварительным данным, неизвестный угрожал продавцу предметом, похожим на нож, и похитил 16 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Полицейские устанавливают личность подозреваемого.

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