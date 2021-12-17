ТУСУР совместно со структурой Роскосмоса намерен создать отечественную установку для печати микросхем

17 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) намерен изготовить экспериментальную установку для аддитивного изготовления печатных плат по цифровой модели, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Мы планируем создать отечественное оборудование и отработать воспроизводимую технологию изготовления гибридных интегральных схем с помощью печати», — цитирует пресс-служба ректора ТУСУРа Виктора Рулевского.

Он отметил, что работы по созданию оборудования начнутся в первом квартале 2022 года. Партнером университета выступит АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск, входит в ГК «Роскосмос»), с которым было заключено соглашение на проведение совместных научно-исследовательских и конструкторских работ.

«Данный договор — реальное продвижение в сторону минимизации объемов, массогабаритных характеристик летательных аппаратов. У нас функционирует собственное подразделение по изготовлению микросборок, и совместно со специалистами ТУСУРа мы договорились о его технологическом развитии», — сообщил директор НПЦ «Полюс» Сергей Русановский.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

Научно-производственный центр «Полюс» (Томск) образован в 1951 году, специализируется на производстве бортового оборудования для авиакосмической и морской техники. Порядка 90% российской орбитальной группировки оснащено теми или иными приборами производства «Полюса».

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