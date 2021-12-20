Комитет томской Облдумы поддержал проект бюджета фонда ОМС, увеличивающий финансирование амбулаторной помощи

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем в четверг, 16 декабря, заседании бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области депутаты поддержали проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Документ предполагает существенное увеличение расходов на амбулаторную помощь.

Как уточнила и.о. директора Территориального фонда ОМС Светлана Старкова, законопроект увеличивает финансирование лечения на дневном стационаре на 18%. Финансирование амбулаторной помощи также вырастет на 10% по отношению к показателям 2021 года.

«Стоимость стационарной помощи формируется исходя из нормативов объемов и финансовых затрат, рассчитанных на плановую стабильную работу стационаров. Таким образом в план не закладывается возможность эпидемиологической ситуации», – уточнила Светлана Старкова.

Так, в 2021 году стоимость стационарной помощи была серьезно превышена в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. На лечение пациентов с COVID-19 направлено 4,5 млрд. рублей из общего объема средств на стационарную помощь в сумме 10,5 млрд рублей.

«Разница между плановыми и фактическими расходам покрыта межбюджетными трансфертами из разных источников. Один из них — резервный фонд Правительства Российской Федерации, за счет которого в декабре поступил последний транш. То есть, помощь за 2021 год будет оплачена в полном объеме. На 2022 год на эти цели планируется нормированный страховой запас в бюджете Федерального фонда ОМС», – отметила Светлана Старкова.

По ее словам, более чем в 3 раза должны увеличиться показатели амбулаторной реабилитации. Проведение реабилитации в стационарных условиях должно увеличиться более, чем на 700 случаев с соответствующим увеличением стоимости.

Предполагается и увеличение на 7 тыс. количества законченных случаев в дневном стационаре. Планируется увеличение нормативов профилактических осмотров. В Томской области этот показатель будет увеличен на 85 тыс. комплексных посещений разнообразных видов диспансеризации.

Согласно рассматриваемому проекту бюджета, доход Территориального фонда ОМС составят 21 млрд 295 млн рублей, что выше доходов, представленных в первом чтении на 688 млн рублей, а также выше доходов 2021 года на 1 млрд 100 млн рублей.

Выслушав доклад, спикер облдумы Оксана Козловская уточнила, останутся ли у фонда долговые обязательства.

«Я посмотрела, какой объем фонда сейчас мы прибавляем из бюджета — 22 декабря мы будем голосовать за изменения в бюджет 2021 года. По своим направлениям у вас никаких обязательств не останется?», - уточнила Оксана Козловская.

«В департаменте здравоохранения и департаменте финансов на этот счёт проведена серьезная работа. Долгов не будет», – ответила Светлана Старкова.

Заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец рекомендовал принять законопроект к рассмотрению на ближайшем заседании облдумы. Члены комитета поддержали это решение.

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