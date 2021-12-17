Комитет томской облдумы одобрил во втором чтении проект закона о бюджете региона на 2022 год

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

В четверг, 16 декабря, состоялось заседание бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области, в рамках которого депутаты во втором чтении единогласно одобрили закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Доработанный проект бюджета представила первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области Юлия Фролова.

«Нам удалось сохранить на 2022 год бюджет профицитным, уменьшив профицит до 0,8 млрд рублей. На 2023–2024 годы бюджет остался без изменений — 0,4 и 0,9 млрд рублей соответственно», — уточнила Юлия Фролова.

Она также отметила, что согласованный бюджет учитывает долговую нагрузку региона на уровне 75%, с последующим ее снижением до 68% к 2024 году. При этом Томская область вошла в число 35 субъектов Российской Федерации с максимальным приростом дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, тогда как у большинства регионов этот показатель сократился.

Согласно документу, большая часть из поступивших федеральных средств будет направлена на реализацию национальных проектов. В частности, деньги выделят на завершение строительства школы на 1 100 мест, выплаты безработным, повышение зарплат бюджетникам, модернизацию первичного звена здравоохранения, обеспечение лекарствами льготников. Кроме того, проект предусматривает трехкратное увеличение поддержки отрасли культуры в рамках программы «Культурная среда».

Также Томская область получит 5 млрд рублей на поддержку реального сектора экономики. Деньги будут направлены на дорожную деятельность, ЖКХ. По отношению к 2021 году увеличится и поддержка АПК.

«По сравнению с первым чтением расходы на 2022 год увеличены на 20,8 млрд рублей — за счет федеральных средств на 17,6 млрд, областного бюджета — на 3,2 млрд рублей», — отметила Юлия Фролова. — Основные направления — повышения зарплаты на 8,6%, ко второму чтению средства на зарплату бюджетникам предусмотрены в полном объеме. На здравоохранение дополнительно выделено 870 млн рублей. Основные средства — это резерв на профилактику и лечение коронавирусной инфекции, 103 млн рублей — капитальный ремонт учреждений здравоохранения, 72 — оснащение и приобретение медицинского оборудования».

Законом предусмотрены средства на компенсации стоимости проезда для сотрудников областных учреждений здравоохранения к месту отпуска и обратно и капитальный ремонт учреждений общего профессионального образования.

«По основным отраслям расходы областного бюджета на 2022 год ко второму чтению увеличены: в образовании на 767 млн рублей — до 24 млрд рублей. До такой же суммы увеличены меры социальной поддержки. Дополнительно по программе „Жилье и городская среда“ выделено 383,7 млн рублей. 371 миллион добавлен на развитие транспорта, 185 миллионов — на культуру», — добавил заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец.

В свою очередь, спикер облдумы Оксана Козловская, отметила, что перед администрацией региона и депутатским корпусом стоит серьезная задача по обеспечению доходной части бюджета.

«Учитывая опыт, который есть у администрации Томской области, губернатора, по решению в ручном режиме вопросов в том числе и с консолидированными группами налогоплательщиков, я надеюсь, что доходная часть бюджета будет реализована, — уточнила Оксана Козловская. — Если это будет так, то в этот раз мы смогли учесть огромный блок вопросов, которые не просматривались для решения в первом чтении. Прежде всего это то, что касается федеральных средств, поскольку они поступили после того, как бюджет был принят в первом чтении. Я думаю, что пока этот объем не завершен. У нас еще есть ряд программ, над которыми предстоит работать, и которые будут учтены ко второму чтению. По результатам согласительной комиссии, есть порядка 10 поручений администраций Томской области, которые требуют серьезной проработки и по большинству из них нам придется создавать рабочие группы».

Оксана Козловская уточнила, что законопроект предполагает реализацию проектов по расселению аварийного жилья и строительства «Бюджетного дома». Также впервые в бюджете появляется финансирование дорог 2-й и 3-й категорий в городе Томске. Кроме того, спикер отметила, что новый документ ставит перед администрацией и депутатами и новые вопросы.

«Сегодня пока мы не понимаем, как будет реализовываться программа модернизации зданий школ на территории РФ. Поэтому есть шанс, что те деньги, которые сегодня заложены на финансирование, могут быть высвобождены и перенаправлены на другие направления. По всей вероятности, в лучшем случае мы будем это знать в конце первого квартала следующего года, — подчеркнула Оксана Козловская. — Действительно, нам в этот раз удается решить огромное количество проблем. Главное, чтобы мы справились с доходной частью бюджета, над этим надо работать всем».

Окончательно закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» будет принят на заседании Законодательной Думы Томской области, которое состоится 22 декабря.

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