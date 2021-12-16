В одном из районов Томской области открылся домашний микрореабилитационный центр

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

В Асиновском районе открылся микрореабилитационный центр для детей-инвалидов. Здесь семьи получат поддержку специалистов, а также смогут воспользоваться современным реабилитационным оборудованием на дому.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, в первую очередь проект помогает детям, которые из-за особенностей здоровья не могут посещать садик и школу. В центре есть мультимедийная образовательная система, интерактивная песочница, световой мольберт, массажеры, велотренажер, лежачий самокат, специальная реабилитационная беговая дорожка, «космические» лечебные костюмы «Адели» и «Регент». Для каждой семьи подбирается индивидуальный реабилитационный маршрут.

Открытию центра предшествовало обучение специалистов, работающих с реабилитационным оборудованием, и родителями. Семьи получают поддержку социального педагога, логопеда, психолога, инструктора по адаптивной физкультуре, медика и возможность реабилитировать детей дома, с помощью современного оборудования.

«Проект, на реализацию которого асиновский центр получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объединяет усилия родителей и специалистов — чтобы они совместно, в партнерстве помогали детям с особенностями развития. С его помощью современные способы реабилитации «пришли» домой, в семьи, воспитывающие особенных ребятишек», — рассказала начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

Центр социальной помощи семье и детям Асиновского района оказывает поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и членам их семей (не только в Асиновском, но и в Первомайском районе). В течение года помощь центра получают 527 детей и 372 семьи. В центре дети могут временно жить или получать социально-реабилитационные услуги. Здесь есть и бригада экстренной социальной помощи, выезжающая в отдаленные поселения, участковая социальная служба. Специалисты центра также сопровождают замещающие семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Ранее проект «Домашний микрореабилитационный центр «Равновесие» для детей – инвалидов» стал победителем конкурса инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предполагалось, что фонд выделит на его реализацию 2,4 млн рублей.

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