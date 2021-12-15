Что такое гипер-казуальные игры и как освоить технологию их быстрой разработки рассказали в «Точке кипения – Томск»

15 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В прошедшее воскресенье на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоялся интенсив «Геймдев: Как быстро придумывать гипер-игры, которые будут нравиться не только твоей маме?». Эксперты Фонда «Спутник» поделились с участниками своим опытом создания мобильных игр и дали начинающим разработчикам ценные советы, сообщают организаторы.

По словам Василия Рябчикова, продюсера игровых проектов Фонда «Спутник», термин «гипер-казуальные игры» появился совсем недавно – в 2017 году. «До этого были супер-казуальные игры, а перед этим – в начале 2010-х годов – просто казуальные», - говорит спикер. В отличие от «казуалок», гипер-казуальные игры не имеют жестких возрастных и иных границ, но при этом их главная сложность и интерес заключается в быстрой смене «моды» на игры. «Чтобы получить коммерческий успех, надо делать очень быстрые игры», - уверен технический директор Фонда «Спутник» Булат Абдрашитов.

На сегодняшний день команда создателей мобильных игр Goblin Workshop состоит из самих разработчиков, продюсера, гейм-дизайнера, маркетолога, иллюстратора, тестировщика, менеджера проекта и аналитика. «Мы работаем не одной большой командой, а делимся на микро-команды под разные проекты», - говорит Булат.

Василий Рябчиков рассказал собравшимся начинающим разработчикам мобильных игр про особенности гипер-казуальных игр, ориентация на которые поможет им в дальнейшей работе. В частности, к ним относится максимально простое управление. «Чтобы можно было играть, держась одной рукой за поручень в автобусе», - приводит в пример продюсер игровых проектов Фонда. Также при создании «гиперказуалок» необходимо отказаться от дополнительных игровых экранов, а все игровые сессии должны быть короткими (чтобы успеть сыграть, пока стоишь в очереди). «Универсальные образы, узнаваемость вашей игры и периодическая смена игрового жанра помогут вам сохранять интерес со стороны потребителей», - делится практическим опытом эксперт.

По словам экспертов интенсива, учитывая специфику гипер-казуальных игр, при разработке игры и, в частности, генерации идеи игры, важен фактор времени. Целеполагание на старте работ также поможет правильно выбрать стратегию процесса разработки и вывода готовой игры на рынок. «Вы делаете игру для себя, в которую вы сами бы хотели играть, или чтобы заработать? – вопрошает Рябчиков. – Если для себя, то вряд ли вы заинтересуете потребителя и заработаете денег».

По словам Василия, разработка игры требует много итераций. «Но это возможно только тогда, когда уже есть большой опыт разработки, и вы быстро можете принимать решения, - говорит эксперт. – Если у вас небольшой опыт, то имеет смысл пойти другим путем». Одним из таких вариантов является поиск так называемых хитов «гиперказуалок» из числа роликов в социальных сетях и самих игр с большим количеством скачиваний, и миксование используемых там решений в своем продукте. При этом, как отмечает Василий Рябчиков, нет смысла делать копии популярных игр, в каждой игре должно быть что-то новое.

Как оформить идею игры в понятный документ, рассказала Полина Абдрашитова, старший аналитик проектов Фонда «Спутник». Эксперт назвала несколько ключевых шагов, последовательность которых позволит сэкономить время и оформить свою разработку. В их числе – определение идеи игры и конкретизация своей задумки, ссылки на источники «чем вдохновлялись», описание жанра игры и основных характеристик (например, многопользовательская или однопользовательская игра), определение игрового конфликта. «С этим пунктом зачастую у разработчиков случаются проблемы, но именно этот параметр представляет интерес в игре», - подытожила Полина.

В ходе практической части мероприятия участники сами сгенерировали и проработали идеи мобильных гипер-казуальных игр с учетом представленной информации с последующей презентацией экспертам и получением обратной связи.

Фото: предоставлено организаторами

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: