В новогоднюю ночь в Томске будут работать 30 маршруток

15 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

В новогоднюю ночь томичи смогут добраться до дома после фейерверка на 40 единицах общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в ночь на 1 января по улицам Томска будут курсировать 30 маршрутных автобусов популярных направлений, 6 троллейбусов и 4 трамвая. Стоимость проезда вырастет в два раза.

Время работы пока прорабатывается администрацией Томска совместно с ГИБДД.

В пресс-службе также отмечают, что прилегающие к стадиону «Труд» улицы будут перекрыты для обеспечения мер безопасности во время проведения фейерверка.

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