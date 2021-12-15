В новогоднюю ночь в Томске будут работать 30 маршруток
15 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин
В новогоднюю ночь томичи смогут добраться до дома после фейерверка на 40 единицах общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в ночь на 1 января по улицам Томска будут курсировать 30 маршрутных автобусов популярных направлений, 6 троллейбусов и 4 трамвая. Стоимость проезда вырастет в два раза.
Время работы пока прорабатывается администрацией Томска совместно с ГИБДД.
В пресс-службе также отмечают, что прилегающие к стадиону «Труд» улицы будут перекрыты для обеспечения мер безопасности во время проведения фейерверка.
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