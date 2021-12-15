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Томская экспедиция пересекает Атлантический океан на парусном судне

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Экспедиция Томского отделения Русского географического общества «По пути русских кругосветных мореплавателей» начала пересечение Атлантического океана от Кабо-Верде (островное государство на северо-западе Африки) до Бразилии.

Как уточняют в томском отделении РГО, на протяжении последних полутора месяцев экипаж занимался подготовкой тримарана к броску через Атлантический океан. Находясь в Республике Кабо-Верде — островном государстве на северо-западе Африки, путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березки модернизировали конструкцию парусного тримарана «Russian Ocean Way» для путешествия по открытому океану.

За время прохождения экспедиции в качестве участников точечных этапов маршрута к экипажу успели присоединится несколько россиян из Стокгольма, Новокузнецка, Коврова, Томска, Ханты-Мансийска и Москвы. К длительному переходу до Бразилии присоединился инструктор по экстремальному туризму Роман Гаражиев — он будет заниматься видеосъёмкой. Все фото и видео материалы лягут в основу серии документальных фильмов о путешествии для телеканала «Моя планета».

Напомним, проект «По пути русских кругосветных мореплавателей» посвящён 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Русского географического общества, Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества, спонсоров и меценатов.

Кругосветная экспедиция стартовала 1 июля из Кронштадта. За это время участники экспедиции посетили десять стран и завершили два этапа маршрута — Балтийский и Европейский. Прямо на борту небольшого судна прошло два «Урока из океана» — нового образовательного проекта для школьников и студентов.

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