Депутаты социального комитета томской облдумы подвели итоги первого года работы закона «О приемной семье для пожилых»

Депутаты Законодательной Думы Томской области обсудили первые итоги реализации регионального закона «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов» в рамках заседания комитета по труду и социальной политике.

С отчетом выступила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. Она уточнила, что до принятия закона в регионе уже было 8 приемных семей для пожилых и инвалидов. За 2021 год в Томской области была создана 21 приемная семья в Александровском, Бакчарском, Зырянском, Каргасокском, Колпашевском, Молчановском, Первомайском, Томском, Чаинском, Шегарском районах, Северске и Томске.

«Выявление и учет граждан, которые нуждаются в такой форме социального обслуживания осуществляют наши центры социальной поддержки в рамках повседневной работы. Мы информируем население о такой возможности через средства массовой информации», — отметила Марина Киняйкина.

Она также рассказала, что в рамках закона облдепартамент соцзащиты дважды в год проводит проверки в приемных семьях:

«Если мы говорим о первом годе создания приемной семьи, то первая проверка проходит уже через месяц после заключения договора; вторая - через шесть месяцев. В дальнейшем, как правило, это происходит не реже двух раз в год. Каких-либо нарушений, которые бы говорили о том, что пожилые люди устроены в приемную семью неправильно, что за инвалидам осуществляется некачественный уход, — зафиксировано не было, — уточнила Марина Киняйкина.

В свою очередь депутат Леонид Глок уточнил у начальника департамента, каким образом выстраиваются финансовые отношения в приемных семьях, и требуется ли их корректировка.

«Как и в любой семье, они должны совместно вести общее хозяйство. Обо всем остальном в каждом случае договариваются индивидуально. Год прошел — наши коллеги не выявили никаких случаев, когда бы тот, за кем ухаживали, был на что-то обижен», — ответила Марина Киняйкина.

- Судя по представленной информации, принятый нами закон работает, востребован населением и для кого-то действительно может стать заменой дома престарелых. Думаю надо продолжать следить за практикой его реализации, чтобы при необходимости своевременно вносить поправки, - отметил председатель комитета по труду и социальной политике Олег Правдин.

Напомним, закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов» был принят в конце 2020 года. Семьи могут принять к себе одиноких пожилых людей, которым по состоянию здоровья требуется посторонняя помощь, а также дееспособных инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.

За уход ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей или 6,5 тысяч рублей, если в семью принят инвалид 1 группы.. В одной приемной семье могут проживать не более двух нуждающихся в помощи людей. Получить индивидуальную консультацию по вопросам устройства в семью пожилых людей можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в комплексных центрах социального обслуживания населения Томской области и ЗАТО Северск.

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