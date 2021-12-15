Томичи смогут узнать о работе Васюганского заповедника

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2021 // Фото: instagram.com/vasyganskiy

Государственный природный заповедник «Васюганский» запускает серию прямых эфиров Instagram. Сотрудники организации расскажут о своей работе, болотной системе и его обитателях, сообщают организаторы.

Первое прямое включение состоится уже сегодня, 15 декабря. Гостем эфира станет директор заповедника Ольга Антошкина. Она расскажет о приоритетных проектах учреждения.

Эфир начнется в 16.00 по ссылке. Темы следующих трансляций смотрите на странице заповедника в Instagram.

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