Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 208 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 222 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 59 008 случаев заболевания коронавирусом. 43 167 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,04.

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