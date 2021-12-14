Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
14 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 208 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 222 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 59 008 случаев заболевания коронавирусом. 43 167 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,04.
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