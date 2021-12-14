Развитие электротранспорта в регионах России обсудят в томской «Точке кипения»

14 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 15 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится круглый стол «Новый облик транспорта и городская мобильность». Круглый стол будет посвящен знакомству и обсуждению темы развития электротранспорта в регионах России, соответствующей заправочной инфраструктуры и нормативного регулирования.

Как уточняют организаторы, старт реализации стратегий декарбонизации, инвестиционные программы крупных компаний и развитие государственного регулирования создают условия для последовательного расширения использования низко- и безуглеродного транспорта в городах. Наиболее распространенной альтернативой автомобиля на двигателе внутреннего сгорания являются электромобили, вокруг которых сегодня формируются социальные движения, программы развития зарядной инфраструктуры, изменение законодательства.

В сети «Точек кипения» направление «электромобилей» запустила в повестку «Точка кипения — Ульяновск», команда которой активно формирует сообщество в регионе и меняет нормативную базу. Драйвером расширения использования электротранспорта могут стать пилотные регионы по достижению углеродной нейтральности, в числе которых — Сахалинская область с планами по развитию сети электрозаправок.

В круглом столе примут участие представители регионов, инициаторы создания сообщества владельцев электромобилей, компании, эксплуатирующие зарядную инфраструктуру, разработчики технологических решений, авторы предложений по изменению законодательства и регулирования.

Об опыте создания условий для расширения использования электромобилей в регионе расскажут генеральный директор Агентства технологического развития Ульяновской области Вадим Павлов, руководитель направления развития электромобильного транспорта Агентства технологического развития Ульяновской области Дмитрий Ванюшин и программный директор «Точки кипения — Ульяновск» Екатерина Павлова.

Инициативу развития сети электрозаправок в Сахалинской области представит Евгений Гетц, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.

О перспективах развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России расскажет аналитик Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Михаил Харитонов.

Эксперт инфраструктурного центра «ЭнерджиНет» Борис Бокарев представит доклад о развитии инфраструктуры для электромобилей, а директор по продуктам компании Cognitive Pilot Андрей Гельцер расскажет о системах управления для беспилотного транспорта.

Организаторами круглого стола выступают «Точка кипения — Томск», «Точка кипения — Ульяновск» и «Точка кипения — НГТУ НЭТИ».

Круглый стол «Новый облик транспорта и городская мобильность» состоится в среду, 15 декабря, с 16:30 до 18:00. Подробная программа и регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/256397.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: