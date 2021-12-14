В Якутии восстановили 35 памятников исторического и культурного наследия

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2021 // Фото: sakha.gov.ru

В якутском селе Кердем завершена реставрация деревянной Николаевской церкви ХIХ века. Всего в Якутии в рамках подготовки к столетию ЯАССР восстановлено 35 памятников исторического и культурного наследия, сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Работы по реконструкции проводились в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма», а также по проекту «Сохраним памятники», который инициировал глава республики Айсен Николаев в 2019 году.

«Если мы не позаботимся о сохранности объектов культурного наследия, скоро можем потерять многие из них. Проект будет нашим вкладом в увековечивании исторического и культурного достояния, данью уважения памяти наших выдающихся земляков», — отметил Айсен Николаев.

Глава республики вместе с супругой на личные отреставрировали уникальный образец деревянного зодчества — «Мельница-топчанка XIX века» в Черкехском наслеге Таттинского района.

Идею о восстановлении памятников на собственные средства поддержали многие якутяне, в том числе и народные депутаты, руководители министерств и ведомств, представители местного самоуправления, крупных предприятий и малого бизнеса. Всего средств было пожертвовано на возрождение 35 объектов культуры.

Так, в 2020 году в Таттинском районе отреставрировали крупные памятники федерального и регионального значения — «Юрта Пекарского, XIX век» и «Восьмигранная якутская юрта (деревянная), 1867 г.». В 2021 году восстановили памятник федерального значения «Башня Манчаары, XIX век». Объект стал выставочным зданием Мегино-Кангаласского краеведческого музея и открыт для постоянного посещения.

В ряде других районов Якутии также были возрождены памятники, посвященные историческим событиям, гражданской и Великой Отечественной войнам.

«В рамках проекта планируется реставрация дома Суоруна Омоллоона в городе Якутске, комплекса старинных якутских сооружений в местности Ытык Танаһа, а также ряда объектов Черкехского музейного комплекса в Таттинском районе. Мы продолжаем искать инвесторов для восстановления дома Героя Советского Союза Федора Попова в местности Атыыр Тириитэ в Мегино-Кангаласском районе, также трибуны, где выступал Платон Ойунский, в селе Намцы», — сказал руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия Николай Макаров.

Уточняется, что одной из главных целей проекта «Сохраним памятники» является сохранение культурного наследия региона, популяризация знаний об истории родного края и патриотическое воспитание молодёжи. Подведение итогов проекта состоится 18 апреля 2022 года в Международный день охраны памятников и исторических мест.

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