Жители шести регионов деятельности «Газпром нефти» выбирают лучшие проекты комфортной городской среды

14 декабря 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Стартовало открытое голосование за лучшие проекты грантового конкурса «Родные города» по направлению «Комфортная среда». До 26 декабря включительно горожане смогут отдать голос за проект в своем регионе; он будет учтен наряду с оценкой экспертного жюри конкурса.

Народное голосование впервые используется в определении победителей грантового конкурса – ранее лучшие инициативы определяли только эксперты. В этом году пилотный формат действует в Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областях, ЯНАО и ХМАО.

Проекты, направленные на развитие городской среды, представлены на цифровой платформе. Голосование доступно после простой регистрации. Отдать голос за понравившийся проект смогут только жители, проживающие в регионе, где он будет реализован.

«Мы проводим грантовый конкурс восемь лет и совершенствуем его каждый год. Для активного вовлечения жителей регионов – главных пользователей комфортной городской среды – мы разработали специальное техническое решение для удобного и честного народного голосования. Уверена, народный выбор усилит экспертизу конкурса и поможет правильно расставить приоритеты в отношении проектов, меняющих облик родных городов», – говорит Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города».

Определение победителей нового грантового цикла в номинации «Городская среда» состоится в начале 2022 года по результатам экспертной оценки и народного голосования. Привлечение жителей к выбору победителей планируется в будущем распространить и на другие направления грантового конкурса.

Грантовый конкурс проводится программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2013 года. За это время было поддержано более 800 инициатив.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

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