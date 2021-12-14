Жители шести регионов деятельности «Газпром нефти» выбирают лучшие проекты комфортной городской среды
Стартовало открытое голосование за лучшие проекты грантового конкурса «Родные города» по направлению «Комфортная среда». До 26 декабря включительно горожане смогут отдать голос за проект в своем регионе; он будет учтен наряду с оценкой экспертного жюри конкурса.
Народное голосование впервые используется в определении победителей грантового конкурса – ранее лучшие инициативы определяли только эксперты. В этом году пилотный формат действует в Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областях, ЯНАО и ХМАО.
Проекты, направленные на развитие городской среды, представлены на цифровой платформе. Голосование доступно после простой регистрации. Отдать голос за понравившийся проект смогут только жители, проживающие в регионе, где он будет реализован.
«Мы проводим грантовый конкурс восемь лет и совершенствуем его каждый год. Для активного вовлечения жителей регионов – главных пользователей комфортной городской среды – мы разработали специальное техническое решение для удобного и честного народного голосования. Уверена, народный выбор усилит экспертизу конкурса и поможет правильно расставить приоритеты в отношении проектов, меняющих облик родных городов», – говорит Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города».
Определение победителей нового грантового цикла в номинации «Городская среда» состоится в начале 2022 года по результатам экспертной оценки и народного голосования. Привлечение жителей к выбору победителей планируется в будущем распространить и на другие направления грантового конкурса.
Грантовый конкурс проводится программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2013 года. За это время было поддержано более 800 инициатив.
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.
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