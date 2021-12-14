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Проблемы с электричеством привели к перебоям с подачей холодной воды в ряде домов в Томске

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды холодная вода ограничение Томскводоканал Проблемы с электричеством привели к перебоям с подачей холодной воды в ряде домов в Томске

Сегодня, 14 декабря, в ряде домов Кировского и Советского районов Томска произошли перебои с подачей холодной воды.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, проблемы вызвал скачок электричества, в связи с чем по отдельным адресам зафиксировано снижение давления в системах.

Сейчас специалисты ресурсоснабжающей организации устраняют проблему. Уточняется, что подача водоснабжения будет восстановлена в течение двух-трех часов.

Уточнить актуальную информацию по этому вопросу можно по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90 и по телефону оперативно-дежурной службы города Томска - 005.

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