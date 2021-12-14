Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Томской области

14 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 13 декабря, в селе Киреевск Кожевниковского района загорелся 2-этажный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул. Сибирской поступило в 23.03. Пожар удалось ликвидировать к 3.35. В результате сгорел мансардный этаж, местами прогорело потолочное перекрытие, обгорели стены, сгорела веранда.

Площадь возгорания составила 88 кв. метров. В результате пожара также пострадал 65-летний хозяин дома - он получил ожоги рук, шеи и лица и был доставлен в ОКБ.

Причина возгорания устанавливается. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек.





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