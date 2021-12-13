Как технология управленческих поединков помогает принимать управленческие решения, рассказали в «Точке кипения – Томск»

13 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Двухдневный семинар «Управленческие поединки: разбор ситуаций и разбор ценности» для руководителей, собственников бизнеса и специалистов, чья деятельность сопряжена с продажами или управлением, прошел в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск».

Как сообщают организаторы, экспертом семинара выступила Лариса Давыдова, тренер Таллиннской школы менеджеров, член Президиума Московского отделения Федерации управленческой борьбы, судья первой категории Федерации управленческой борьбы, собственник и руководитель компании в образовательной сфере, автор обучающих технологий «Клуб социальных технологий» и «Клуб высоких технологий управления».

В семинаре приняли участие представители Клуба управленческой борьбы (КУБ) г. Томска, деятельность которого на территории региона ведется с 2014 года.

В рамках семинара участники обсудили с экспертом мероприятия как теоретические основы и особенности владения технологией управленческих поединков, так и практическое применение полученных навыков в социальной и профессиональной сферах жизни, а также показали свое мастерство в решении конфликтных ситуаций. Авторская технология Владимира Тарасова «Управленческий поединок» ориентирована на повышение профессионального уровня специалистов в области управления. «Технология управленческих поединков создавалась для тренировки технологии принятия правильных управленческих решений – того, как мы принимаем решения», - говорит Лариса Давыдова.

По ее словам, одной из особенностей управленческой борьбы является умение занять роль, потому что «роль намного сильнее человека». «Роль – это концентрация социальных стереотипов и наработок, - говорит эксперт. – Социальная роль всегда существует в паре». Как отмечает Давыдова, каждая из ролей в поединке чему-то учит. Участники семинара отметили, что роль игроков конфликтной ситуации не всегда является самой сложной, а самая сложная задача у судей. «Есть теория, как судить, а есть субъективная практика и оценка конкретной ситуации», - говорят участники.

В рамках практической части первого дня семинара представители томского отделения Клуба управленческой борьбы отработали навыки ведения управленческих поединков и получили экспертные комментарии и рекомендации от Ларисы Давыдовой.

«Второй день был посвящен разбору ценностей Таллинской школы менеджеров, - говорит руководитель томского отделения Клуба управленческой борьбы Кирилл Кахаев. – В частности, обсуждению и проработке в группах одной из ценностей Школы «Учись искусству говорить себе правду», а также разбору критериев принятия управленческого решения в рамках трудов Тарасова и применения технологии "Управленческий поединок" для развития управленческих навыков».

После семинара Кирилл Кахаев отметил: «Члены Клуба - руководители, собственники и специалисты, для кого управление и переговорный процесс являются профессией и неотъемлемой частью жизни. Мы были рады знакомству с Ларисой Давыдовой, общению и погружению в новое восприятие так полюбившейся нашему сообществу технологии Владимира Тарасова. Благодарим Ларису Анатольевну за глубину, точность, возможность взглянуть на, казалось бы, привычную форму по-новому, задать себе вопросы и постараться найти на них ответы!».

Фото: предоставлено организаторами

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