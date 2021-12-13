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ТГУ начнет второй этап реализации федеральной программы «Содействие занятости» в феврале

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Второй этап реализации федеральной программы «Содействие занятости» в 2022 году начнется в феврале. Сейчас организаторы проекта формируют списки тех, кто заявился на участие в соответствующих курсах профессиональной переподготовки, сообщил РИА Томск директор Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости Томского государственного университета Михаил Шепель.

Отметим, что ТГУ с марта 2021 года является оператором программы «Содействие занятости», который входит в нацпроект «Демография». Она ориентирована на россиян, которые хотят устроиться на работу или сменить сферу деятельности. Сеть, возглавляемая ТГУ, представлена 89 университетами и образовательными организациями во всех регионах РФ, которые в течение года реализуют 2,5 тысячи программ профессионального переобучения.

Сегодня, 13 декабря, в медиацентре РИА Томск состоялся круглый стол с участием экспертов ТГУ и сферы труда и занятости «Учиться всю жизнь: курсы повышения квалификации по основной профессии».

«Все федеральные операторы программы начнут курсы в феврале 2022 года. Сейчас формируются листы ожидания с данными заявившихся на курсы. Выпускники получат, как и в 2021 году, диплом или свидетельство об окончании курсов: образовательные программы до 256 часов — свидетельство, программы свыше 256 часов — диплом», — сообщил Шепель.

Ранее сообщалось, что ТГУ является федеральным оператором проекта совместно с Агентством развития профессионального мастерства («Ворлдскиллз Россия») и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В течение 2021 года ТГУ получил более 200 тысяч заявок на переобучение, уже закончили курсы почти 30 тысяч человек.

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