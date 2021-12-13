Направление ТГУ стало одним из самых популярных среди участников олимпиады «Я — профессионал»

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2021 // Фото: tsu.ru

На минувшей неделе, 7 декабря, завершилась регистрация участников на пятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Одним из самых популярных стало направление «Психология», организатором которого выступает Томский государственный университет, сообщает пресс-служба вуза.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего за 42 дня заявки на участие состязаниях подали более 620 тысяч студентов. Из них более 24 тыс. человек хотели попробовать свои силы в направлении «Психология», которое стало вторым по популярности. Больше всего заявок было подано на «Лечебное дело» (26 993). На третьем месте — «Математика» (19 677), за ней следует «Экономика» (19 523).

«Все 42 дня мы уверенно набирали регистрации, в итоге у нас их 624 295. Сегодня, в период доступности знаний и повсеместного онлайна, у студентов есть уникальная возможность пробовать себя в своей профессии и смежных направлениях еще до выхода на рынок труда. Молодому специалисту важно, еще находясь в стенах университета, учиться гибкости и адаптации к требованиям времени. „Я — профи“ этому активно способствует», — отметил директор по развитию олимпиады «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

В четырех направлениях, организуемых ТГУ — «Экология», «Психология», «Геология» и «Биотехнологии», решили участвовать более 54,5 тысяч студентов (54660).

«Стоит отметить, что на олимпиаду зарегистрировалось более 3,6 тысяч студентов Томского государственного университета, тогда как в прошлом сезоне их было около 3 тысяч», — отметила начальник отдела по работе с талантами и профориентации Управления нового набора ТГУ Анна Коршунова.

Прошедшие регистрацию студенты участвуют в отборочном этапе, который стартовал 10 декабря в онлайн-формате. Для некоторых направлений срок выполнения заданий совпадает со всем сроком проведения отборочного этапа — с 10 по 26 декабря, а для некоторых установлены конкретные даты. Так для четырех направлений, организуемых ТГУ установлены следующие сроки:

Психология: в любой момент с 00:00 18 декабря по 23:59 22 декабря.

Экология: в любой момент с 00:00 22 декабря по 23:59 26 декабря.

Биотехнологии: в любой момент с 10:00 10 декабря по 23:59 26 декабря.

Геология: в любой момент с 10:00 10 декабря по 23:59 26 декабря.

«Многие участники прошлых сезонов говорят, что олимпиада была непростым, но одним из самых ярких периодов в их студенческой жизни, который повлиял на их профессиональное становление. Возможно, и ваша дорога к успеху и приятным переменам в жизни начинается сейчас. Всем зарегистрировавшимся участникам я желаю удачи — обязательно верьте в себя», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заключительный этап олимпиады состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае. Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.

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