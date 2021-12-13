18+
18+

Томские спортсмены привезли три медали с чемпионата Сибири и Дальнего востока

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, чемпионат спортсмены пауэрлифтинг Томские спортсмены привезли три медали с чемпионата Сибири и Дальнего востока

Томские атлеты стали призерами чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по пауэрлифтингу, который проходил в Бердске, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Спортсмены состязались в дисциплине «троеборье классическое». Анастасия Седышева стала лучшей среди женщин в весовой категории 72 кг. Мила Шутова, выступавшая в весе до 52 кг, заняла второе место. Анна Радюк стала бронзовым призером (57 кг).

В сообщении уточняется, что женская сборная впервые в истории федерации пауэрлифтинга Томской области вошла в тройку лучших в классическом троеборье, заняв второе общекомандное место.

Также на турнире отличился Семен Богдан. Атлет стал лучшим среди мужчин в весовой категории 66 кг с суммой троеборья 605 кг.

Спортсменов к турниру подготовили Александр Обухович, Павел Бердин.

Об истории развития пауэрлифтинга в Томской области можно почитать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Коллективный иммунитет муниципальных бюджетников в Томской области превысил 80%

29 ноября 2021
Томские новости

В воскресенье в Томске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут городские елки

8 декабря 2021
Томские новости

Томичам покажут разные формы близости

23 ноября 2021
Томские новости

Томич оплатил 100-тысячний долг, чтобы не лишиться своего iPhone

7 декабря 2021
Томские новости

Домашний матч «Томи» закончился ничьей

29 ноября 2021
Томские новости

«Микран» зарегистрировал производственную «дочку» в ТОР Северск

26 ноября 2021
Томские новости

«Роскосмос» проинформировал томские власти о пуске «Ангары-А5» 23 декабря

9 декабря 2021
Томские новости

Скульптура лебедей сгорела на Белом озере в Томске

2 декабря 2021
Томские новости

В Томске открылся еще один мобильный прививочный пункт

19 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle