Томские спортсмены привезли три медали с чемпионата Сибири и Дальнего востока
Томские атлеты стали призерами чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по пауэрлифтингу, который проходил в Бердске, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
Спортсмены состязались в дисциплине «троеборье классическое». Анастасия Седышева стала лучшей среди женщин в весовой категории 72 кг. Мила Шутова, выступавшая в весе до 52 кг, заняла второе место. Анна Радюк стала бронзовым призером (57 кг).
В сообщении уточняется, что женская сборная впервые в истории федерации пауэрлифтинга Томской области вошла в тройку лучших в классическом троеборье, заняв второе общекомандное место.
Также на турнире отличился Семен Богдан. Атлет стал лучшим среди мужчин в весовой категории 66 кг с суммой троеборья 605 кг.
Спортсменов к турниру подготовили Александр Обухович, Павел Бердин.
Об истории развития пауэрлифтинга в Томской области можно почитать в нашем материале.
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