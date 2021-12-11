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Интенсив для разработчиков игр пройдет в «Точке кипения – Томск»

IT, Томские новости, Интенсив для разработчиков игр пройдет в «Точке кипения – Томск» Интенсив для разработчиков игр пройдет в «Точке кипения – Томск»

В воскресенье, 12 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдет очный интенсив «Хочу в геймдейв. Как быстро придумывать гипер — игры, которые будут нравится не только твоей маме». Мероприятие пройдет совместно с Фондом «Спутник».

Как сообщают организаторы мероприятия, в большую часть выходящих игр никто и никогда не увидит, и не поиграет. Почему это происходит и как вырваться из этого круга сансары? Свой подход к игровой разработке расскажут эксперты Фонда поддержки стартапов «Спутник».

Программа мероприятия включает следующие тематические направления:

В ходе мероприятия участники:

Для участия в интенсиве «Хочу в геймдейв. Как быстро придумывать гипер-игры, которые будут нравится не только твоей маме» приглашаются все, кто планирует или уже начал разработку своей игры.

Эксперты мероприятия:

Дата и время мероприятия: 12 декабря (воскресенье), с 10: 00 до 16:00. Начало регистрации — в 09:30.

Для участия в интенсиве необходимо обязательно пройти онлайн регистрацию https://leader-id.ru/events/255276

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