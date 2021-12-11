Интенсив для разработчиков игр пройдет в «Точке кипения – Томск»

11 декабря 2021 / Партнерский материал

В воскресенье, 12 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдет очный интенсив «Хочу в геймдейв. Как быстро придумывать гипер — игры, которые будут нравится не только твоей маме». Мероприятие пройдет совместно с Фондом «Спутник».

Как сообщают организаторы мероприятия, в большую часть выходящих игр никто и никогда не увидит, и не поиграет. Почему это происходит и как вырваться из этого круга сансары? Свой подход к игровой разработке расскажут эксперты Фонда поддержки стартапов «Спутник».

Программа мероприятия включает следующие тематические направления:

Что такое гипер-казуальные игры? Кто в них играет? Как на них зарабатывать?

Как искать идеи для ваших игр?

Как оформить идею игры и донести ее до команды, «не расплескав» по пути?

В ходе мероприятия участники:

узнают, как разбираться в этапах разработки игр: как сформулировать идею проекта, чем работа над альфа-билдом отличается от разработки бета-версии и что делать с игрой после запуска;

научатся понимать обязанности специалистов: чем отличается работа менеджера и продюсера, зачем команде нужен геймдизайнер;

получат полезный чек-лист для того, чтобы попасть в геймдев;

поймут, как распределяются роли в ходе разработки игры между разными специалистами и как определиться с направлением, с чего начать карьеру в геймдейве;

узнают, какие задачи стоят перед специалистами на разных этапах разработки игры и поймут, каких профессионалов стоит искать в свою команду в первую очередь и каких навыков от них требовать.

Для участия в интенсиве «Хочу в геймдейв. Как быстро придумывать гипер-игры, которые будут нравится не только твоей маме» приглашаются все, кто планирует или уже начал разработку своей игры.

Эксперты мероприятия:

Абдрашитов Булат — Технический директор фонда поддержки стартапов «Спутник».

Рябчиков Василий — Продюсер игровых проектов фонда поддержки стартапов «Спутник».

Абдрашитова Полина — Геймдизайнер фонда поддержки стартапов «Спутник».

Дата и время мероприятия: 12 декабря (воскресенье), с 10: 00 до 16:00. Начало регистрации — в 09:30.

Для участия в интенсиве необходимо обязательно пройти онлайн регистрацию https://leader-id.ru/events/255276

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