Томского предпринимателя и экс-депутата Агеева подозревают в мошенничестве и незаконном хранении оружия — источник

11 декабря 2021 / Томский Обзор

Сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя и бывшего депутата законодательной думы Томской области Сергея Агеева по подозрению в совершении преступлений по двум статьям УК РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Агеев задержан по подозрению в мошенничестве и незаконном хранении оружия», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Кировского районного суда Томска «Интерфаксу» уточнили, что Агеев арестован до 9 февраля 2022 года. Уточняется, что фигуранту инкриминируют ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п."а» ч.3 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

Агеев родился в 1972 году в поселке Нарым Парабельского района Томской области. С 1995 года занимался коммерческой деятельностью в сфере торговли, позже лесозаготовкой и строительством. В 2007 году он избрался в 4-й созыв Законодательной думы Томской области.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Агеев является бывшим владельцем и совладельцем ООО «Томский лес», а также ООО «Северная группа», ООО «Транс Север Групп», которые находятся в состоянии банкротства, и еще девяти недействующих компаний.

Сам Агеев признан банкротом, привлечен к субсидиарной ответственности на 307 млн 636 тыс. рублей.

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