Почти треть обучающихся на курсах переподготовки «Содействие занятости» старше 50 лет

Почти треть от общего количества обучающихся на курсах профессиональной переподготовки программы «Содействие занятости» стали жители России старше 50 лет. Об этом на прошедшем сегодня в медиацентре РИА Томск круглом столе сообщил начальник отдела по работе с органами власти Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости Томского госуниверситета (ТГУ) Святослав Перехожев.

«Почти 30% обучающихся — категория 50+... Среди них востребованы следующие направления (данные по курсам по всей стране в рамках программы): дошкольное образование, начальная школа, современная образовательная школа, цифровая трансформация современной образовательной школы, кадровое администрирование», — сказал Перехожев в рамках круглого стола «Трудоустройство граждан предпенсионного возраста: как и чему переобучают людей «серебряного возраста», в котором приняли участие эксперты ТГУ и сферы труда и занятости.

Как уточняют в РИА Томск, начальник спикер также отметил, что в этой категории наибольший процент тех, кто доходит до конца обучающего курса и получает диплом.

Ранее сообщалось, что ТГУ является одним из трех операторов федерального проекта «Содействие занятости», который входит в нацпроект «Демография». Обучение по проекту проводят 89 вузов во всех регионах РФ, всего они предлагают 2,5 тысячи программ профессионального переобучения. Задача ТГУ на 2021 год — переобучить более 56 тысяч человек.

В течение 2021 года ТГУ получил более 200 тысяч заявок на переобучение, уже закончили курсы почти 30 тысяч человек. ТГУ является федеральным оператором проекта совместно с Агентством развития профессионального мастерства («Ворлдскиллз Россия») и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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